Жители показали, как выглядит кладбище в Первомайском районе после урагана.

Жители показали, как теперь выглядит кладбище, сообщает «Инцидент Барнаул».
Отмечается, что многие памятники разрушены.
Ранее сообщалось, что в Барнауле от урагана пострадали люди.
Кладбище в Боровике сильно пострадало от урагана, который прошел накануне.
Жители показали, как теперь выглядит кладбище, сообщает «Инцидент Барнаул».
Отмечается, что многие памятники разрушены.
Ранее сообщалось, что в Барнауле от урагана пострадали люди.
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