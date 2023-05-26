Жители Краснодара делятся кадрами последствий после ночного взрыва. Комментарий оперштаба

По предварительным данным, пострадавших нет, указывает Газета.Ru.
В оперштабе Краснодарского края подтвердили, что произошел взрыв в районе улицы Морская, сообщает ТАСС.
Повреждение получило одно из зданий.
Между тем жители Краснодара делятся в соцсетях кадрами последствий после ночного взрыва. На них видно — здание с вышкой сотового оператора сильно повреждено.
Жители города-миллионника сообщали о двух взрывах. Также в небе над городом удалось снять, по всей видимости, сам БПЛА.
Беспилотник "приземлился" и в Ростовской области. Предположительно, у БПЛА была цель - военный аэродром в Морозовске. Объект уничтожен системой ПВО.
Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Президент не пострадал.
И, как выяснилось, БПЛА запустили с расстояния 10-15 километров.