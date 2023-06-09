Жители Бийска услышали серию взрывов над городом

Бийчане услышали громкие звуки, напоминающие взрывы, около 11 часов утра.
Единая дежурно-диспетчерская служба управления ГОЧС Бийска заявила, что это проводят плановые мероприятия предприятия обороны. На ФНПЦ «Алтай» шла утилизация отходов продукции, добавляет "Бийский рабочий".
Издание отмечает, что громкие хлопки часто раздаются в районе АБ. Однако на этот раз шум дошел до Зеленого Клина, Мочища и даже Заречья.
Некоторые очевидцы сообщают, что в их домах дрожали окна.
Ранее вода принесла тело мужчины к понтонному мосту в Бийске.