Бийчане пожаловались на ужасные больничные условия. Об этом пишет "Бийск 22".

Жители Алтайского края в шоке от условий в больнице.

Горожане в шоке от условий в неврологическом отделение поликлиники №2.

На кадрах видно, что на потолке желтые подтеки, матрас грязный, а в стенах огромные дыры. В комментариях люди отнеслись к посту чуть ли не равнодушно, будто уже привыкли к таким условиям.

Мэрия Бийска и минздрав пока ничего не сказали.

Ранее пациенты барнаульской больницы пожаловались на плохие условия.

В помещениях было сильно холодно, и людям приходилось спать на шапках. Также по больнице бегали полчища тараканов.

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