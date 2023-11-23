Жители Алтайского края беспокоятся о рыбаках, которые снова вышли на тонкий лед

В Советском районе в селе Кокши рыбаки снова вышли на тонкий лед, сообщает "Инцидент Барнаул".

Недавно там уже тонули рыбаки. Есть опасения, что лед все еще не окреп. Очевидцы боятся, что снова придется вызывать МЧС.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рыбаки запустили белого амура в озеро.