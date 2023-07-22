По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
Однако власти приняли решение эвакуировать население в радиусе пяти км от места ЧП в пункты временного размещения.
Чтобы сократить риски, также приостановили движение на Крымской железной дороге.
Аксенов рассчитывает, что последствия устранят в ближайшее время.
Кстати, как сообщает Фонтака.ру, движение по Крымскому мосту уже восстановили. Ожидание на въезд со стороны Керчи и Тамани - около часа.
Ранее россиян попросили не снимать видео на Крымском мосту. Дело в том, что кадры могут использовать для подготовки терактов.