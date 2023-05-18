Житель Новоалтайска рискует попасть в колонию за кражу шоколадок

Жителю Новоалтайска грозит лишение свободы за кражу шоколада и средств гигиены в местном магазине. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации ГУ МВД, мужчина открыто похитил из торгового зала пять плиток шоколада, несколько гелей для душа и других средств гигиены.

По словам управляющей магазина, ущерб имуществу составил более 3 тыс. рублей.

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии задержали по горячим следам 22-летнего местного жителя.

Установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин погреться. В магазине почти не было людей, и мужчина решился на грабеж.

Он набрал шоколада и средств гигиены и поспешил покинуть магазин, несмотря на окрики управляющей.

Задержанный дал признательные показания. Похищенное имущество изъято.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщают в ведомстве.

Согласно закону, грабеж наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.