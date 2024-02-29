1 марта
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Происшествия

Житель Кузбасса травмировался в тире. Он потерял глаз и заработал депрессию

Летом 2023 года в 17-летнего парня выстрелили в тире. Обвиняемый которого назвал подросток, заявляет, что он свидетель, сообщает Mash Siberia.

Тир, стрельба, оружие.
Тир, стрельба, оружие.
СС0

Парень из Новокузнецка заявляет, что во время игры в него попал ребенок, Сергей Федотов в это время отвлекался на телефон. Как итог, после посещения множества больниц подросток лишился глаза и заработал депрессию.

Следком завел два уголовных дела: об умышленном причинении вреда и халатности медицинских сотрудников. Адвокат подростка заявляет, что Сергей проходит подозреваемым, а не свидетелем.

Дело передали в военную прокуратуру, так как подозреваемый военный. Потерпевшим и свидетелям придется ездить в Юргу, суд пройдет в Томске.

Однако дело могут вернуть новокузнецким прокурорам, так как Сергей на момент происшествия не служил.

Ранее сообщалось, что участника СВО из Алтайского края высадили с самолета за курение.

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