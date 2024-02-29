Житель Кузбасса травмировался в тире. Он потерял глаз и заработал депрессию

Парень из Новокузнецка заявляет, что во время игры в него попал ребенок, Сергей Федотов в это время отвлекался на телефон. Как итог, после посещения множества больниц подросток лишился глаза и заработал депрессию.
Следком завел два уголовных дела: об умышленном причинении вреда и халатности медицинских сотрудников. Адвокат подростка заявляет, что Сергей проходит подозреваемым, а не свидетелем.
Дело передали в военную прокуратуру, так как подозреваемый военный. Потерпевшим и свидетелям придется ездить в Юргу, суд пройдет в Томске.
Однако дело могут вернуть новокузнецким прокурорам, так как Сергей на момент происшествия не служил.
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