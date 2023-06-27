27 июня
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Происшествия

Житель Алтайского края в гостях ударил чужого ребенка лопатой

Пьяный житель Заринского района ударил сына своей знакомой лопатой, пока был у них в гостях, сообщает прокуратура Алтайского края.

Лопата.
Лопата.
CC0

Мужчина ударил ребенка черенком лопаты в правое бедро. Там же в кармане лежал телефон, который сломался после удара.

Позже обвиняемый признал вину частично, предположив, что мальчик мог спровоцировать его. Он также настаивал, что телефон был сломан еще до удара.

Однако суд опроверг его слова. Также выяснилось, что обвиняемый уже был ранее неоднократно судим, в том числе за преступления насильственного характера.

Мужчину признали виновным и взыскали с него компенсацию морального вреда ребенку в размере 20 тыс. рублей, а также стоимость телефона - 13 тыс. 879 рублей.

Кроме того, ему назначили наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы с рядом обязанностей.

Ранее рубцовскому подростку, ударившему тренера, вынесли обвинительный приговор.

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