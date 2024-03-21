Житель Алтайского края убил беременную сожительницу ударом в живот

Жители Поспелихинского района предстанет перед судом. Его обвиняют в убийстве беременной женщины, сообщает алтайский Следком .

В новогоднюю ночь мужчина убил свою беременную сожительницу.

57-летний обвиняемый вместе со своей 37-летней сожительницей отмечал Новый год. Между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина взял нож и нанес ранение в живот беременной на глазах малолетнего ребенка. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Известно, что ранее убийца неоднократно применял к женщине физическую силу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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