Житель Алтайского края пытался вернуть долг. За это его лишили свободы

Подсудимый изъял у потерпевшей имущество с целью воспрепятствования ее отъезду, а также нанес ей телесные повреждения.
Действия злоумышленника квалифицировали как вымогательство и грабеж с применением насилия. Позже суд назвал его действия самоуправством, причинившим вред и совершенным с применением насилия.
Однако приговор не вступил в законную силу в связи с апелляционным обжалованием стороной обвинения и стороной защиты.
Ранее Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале