Житель Алтайского края незаконно нарубил дров на 400 тыс. рублей

Полицейские раскрыли факт незаконной вырубки 24 берез на территории Первомайского района, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сельчанин заготавливал дрова в одном из кварталов Озерского участкового лесничества.

Всего мужчина спилил 24 березы. Затем распилил бревна на сортименты и увез домой.

Ущерб лесу оказался более 400 тыс. рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли дрова, которые нашли во дворе его дома.

Возбудили уголовное дело за незаконную вырубку леса в особо крупном размере. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сибиряк незаконно вырубил лес на 36 млн рублей. Он собирался использовать древесину для продажи на строительные материалы.