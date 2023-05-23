Житель Алтайского края незаконно нарубил дров на 400 тыс. рублей

Сельчанин заготавливал дрова в одном из кварталов Озерского участкового лесничества.
Всего мужчина спилил 24 березы. Затем распилил бревна на сортименты и увез домой.
Ущерб лесу оказался более 400 тыс. рублей.
Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли дрова, которые нашли во дворе его дома.
Возбудили уголовное дело за незаконную вырубку леса в особо крупном размере. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее сибиряк незаконно вырубил лес на 36 млн рублей. Он собирался использовать древесину для продажи на строительные материалы.