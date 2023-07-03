4 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Житель Алтайского края избивал возлюбленную и оправдывал это ребенком-инвалидом

Жителя Бийского района отправили в колонию за регулярные издевательства над сожительницей, сообщает "Катунь 24".

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

На мужчину возбудили уголовное дело. В ходе судебных заседаний выяснилось, что ранее он был неоднократно судим.

Потерпевшая, обратившаяся в суд, опасалась за свою жизнь и жизнь ребенка.

Сельчанин регулярно напивался и вел себя агрессивно, а свое поведение оправдывал алкоголем и состоянием своего здоровья и здоровья ребенка-инвалида.

Мужчину отправили в исправительную колонию строгого режима на восемь месяцев. Осужденный подал апелляцию на чрезмерную суровость приговора, однако суд оставил решение без изменений.

Ранее стало известно, что барнаулец пойдет под суд за жестокое избиение 11-летней падчерицы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость