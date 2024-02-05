Жесткое ДТП с микроавтобусом произошло в Бийске. Есть пострадавшие

Микроавтобус столкнулся со встречным автомобилем, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

Водитель микроавтобуса Peugeot Boxer выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречным автомобилем .

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Niva получили телесные повреждения.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее на сибирской трассе произошло смертельное ДТП с участием трех фур. В результате столкновения трех автомобилей погиб один водитель. Еще одного мужчину госпитализировали.

Известно, что водитель МАН выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ДАФ. После этого произошло столкновение еще с одним грузовиком МАН.

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