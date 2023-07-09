11 июля
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Происшествия

Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе

В Алтайском крае произошла авария с участием легкового автомобиля, сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

Жесткое ДТП В Бийском районе.
Жесткое ДТП В Бийском районе.
Telegram-канал "Барнаул 22"

Очевидцы рассказали об аварии в Бийском районе, в поселке Первомайское.

В сообществе отметили, что в ДТП пострадали люди. Автомобиль также сильно поврежден.

Ранее двое водителей пострадали в ДТП на трассе Алейск — Калманка.

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