Жесткое ДТП произошло на алтайской трассе

В Алтайском крае произошла авария с участием легкового автомобиля, сообщает Telegram-канал "Барнаул 22".

Очевидцы рассказали об аварии в Бийском районе, в поселке Первомайское.

В сообществе отметили, что в ДТП пострадали люди. Автомобиль также сильно поврежден.

Ранее двое водителей пострадали в ДТП на трассе Алейск — Калманка.