Жесткая автомобильная авария произошла на ул. Попова в Барнауле

Несколько легковых автомобилей столкнулись на пересечении ул. Попова и остановки "Детская поликлиника №7", сообщает Barnaul 22.

По словам очевидцев, в ДТП получили повреждения более пяти автомобилей.

Сообщают, что водителю одной из легковушек стало плохо, и он выжал газ до упора.

Ранее в Барнауле собралась пробка из трамваев.

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