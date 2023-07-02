Женщина оказалась должна Wildberries 86,5 тыс. рублей за отказ от товаров

На аккаунт женщины в Wildberries из Вологодской области заказали 865 кремов на 200 тыс. рублей. За отказ от них она будет должна маркетплейсу 86,5 тыс. рублей, сообщает Baza.

Девушке Анастасии на аккаунт заказали огромное количество кремов для лица, суставов и против грибка - 865 штук. Стоимость - 210 тыс. рублей.

Товары Анастасия не выкупила. Причем поступили они даже не к ней в город, а в Амурскую область.

Когда девушка узнала о заказе, сразу же позвонила в техподдержку. Там ей не помогли и огорошили еще более неприятной новостью - если удалить данные карты с аккаунта, деньги все равно спишутся. Оказалось, что данные уходят только из аккаунта, а не из всей системы маркетплейса.

Также Анастасии сказали, что это она сама заказала столько кремов.

За отказ по каждому товару спишется плата за его доставку обратно на склад — по 100 рублей за позицию. То есть Анастасия после 14 июля окажется должна 86,5 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о рисках при покупке на Wildberries, Ozon и AliExpress.