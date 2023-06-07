7 июня
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Происшествия

Затонувшие города и 900 эвакуированных жителей - в каком состоянии Новая Каховка после разрушений на ГЭС

Уровень воды в Новой Каховке начал спадать после разрушений на Каховской ГЭС. ТАСС сообщает о том, в каком состоянии находится город и населенные пункты.

Регион после затопления из-за разрушения части Каховской ГЭС
Регион после затопления из-за разрушения части Каховской ГЭС
Официальный канал администрации Новокаховского городского округа

Уровень воды после аварии начал постепенно спадать. Он уже упал на 35 см, сообщает глава региона Владимир Леонтьев.

Однако ситуация не стала лучше в прибрежных населенных пунктах. По слова мэра, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши.

Город Алешки почти ушел под воду. Село Корсунка на левом берегу Днепра полностью затонуло.

Зв 6 июня из зон подтопления эвакуировали более 900 человек. Мэр отметил, что, по меньшей мере, семь человек пропали без вести.

Также в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа появилась объявление об эвакуации 7 июня.

После разрушения ГЭС в Херсонскую область пребывают волонтеры со всей России.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о теракте по факту разрушений на Каховской ГЭС.

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