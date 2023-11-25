Залетевшая на рельсы легковушка парализовала трамвайное движение в Барнауле

Авария случилась на пересечении улиц Антона Петрова и Телефонной. Трамвайное движение встало в обе стороны. О пострадавших не сообщали.
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Вечером 25 ноября в Барнауле легковушка оказалась на трамвайных путях и застряла, рассказали очевидцы в Telegram-канале "В курсе 22".
Авария случилась на пересечении улиц Антона Петрова и Телефонной. Трамвайное движение встало в обе стороны. О пострадавших не сообщали.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter