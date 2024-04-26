Задержанных по делу об убийстве семи человек передали военной полиции

Двух российских военнослужащих, задержанных по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции, сообщает РБК .

Преступление произошло в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка.

Тела обнаружили в разных частях сел с огнестрельными ранениями и ожогами, некоторые тела были изуродованы огнем.

В совершении преступления подозреваются военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев.

Оба задержанных признались в совершении массового убийства. У мужчин при задержании обнаружили гильзы, пули и кольцо от гранаты, указывает Газета.Ru.

Между тем за год более 100 российских военных осудили за убийство.

Ранее священника и снайпера арестовали по делу об убийствах. Они входили в организованную преступную группу (ОПГ) в Белгородской области.

Один из лидеров группировки отправился добровольцем в зону СВО и погиб. Имя лидера не указывается.

Другой подозреваемый тоже участвовал в спецоперации. Он служил снайпером в бригаде «Пятнашка». Подозреваемые совершали преступления с 1997 по 2017 год во время борьбы за криминальное лидерство в регионе.

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