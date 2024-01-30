Авдюхину подозревают в хищении около 150 млн рублей у жителей Алтайского края

На первоначальном этапе было известно о похищении 50 млн, передает ТАСС.

Отмечается, что изначально было известно о хищении 50 млн рублей. Горожане передавали деньги в агентство недвижимости и заключали договоры хранения.

Позже установили, что Авдюхина самостоятельно заключала с людьми договоры займа на сумму 100 млн рублей. Впоследствии она похитила средства.

Пострадали более 30 жителей Алтайского края. При этом деньги Людмила Авдюхина брала наличными.

Ранее стало известно, что спустя год задержали обвиняемую в крупном мошенничестве экс-руководителя Жилфонда в Барнауле.

Она скрывалась в Аргентине.

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