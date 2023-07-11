Задержаны двое подозреваемых в нападении на парня из-за цвета волос

Двух подозреваемых, снявших скальп с19-летнего парня в Подмосковье, задержали 11 июля.

Первым задержанным оказался 24-летний житель Республики Коми, сообщает Telegram-канал Mash.

Второго подозреваемого в нападении задержали в городе Обнинск Калужской области.

Возбуждено уголовное дело по статьями о хулиганстве, совершенным группой лиц по предварительному сговору и об умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенным группой лиц.

Напоминаем, что инцидент произошел в Электростали. Пострадавший подошел к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в свою очередь начали оскорблять молодого человека из-за цвета волос, а затем завязалась драка.

В какой-то момент преступники обездвижили жертву и срезали волосы, зацепив часть кожи. Окровавленному парню первую помощь оказали прохожие, сейчас он в больнице.