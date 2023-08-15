Задержали жителя Алтайского края, который оставлял сообщения о минировании ТРЦ по всей России

Полиция Ивановской области выяснила , что ложные сообщения об актах терроризма в ТРЦ делал 18-летний житель Алтайского края.

Задержанный, который оставлял сообщения о минировании ТРЦ.

В частности правоохранители обнаружили причастность хулигана к нескольким звонкам о минировании крупных ТЦ в Ивановской области.

Проверки торговых площадок показывали, что анонимные сообщения каждый раз были ложными.

Полиция выяснила, что сообщения отправлялись рядом с домом, с подменной электронной почти и с помощью программы шифрования местоположения.

Однако личность злоумышленника все равно установили. Ивановские правоохранители провели обыск в доме подозреваемого в Алтайском крае. В итоге у него изъяли компьютер и мобильный телефон.

Следователи, тем временем, возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Он под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, молодой человек причастен к подобным преступлениям в Брянской области, Краснодарском крае, Омске, Саратове, Челябинске, Махачкале и Ростове-на-Дону.

Ранее в Барнауле в один день поступили сообщения об эвакуации из ТРЦ "Пионер" и "Галактика" - в обоих случаях людей вывели из здания, правоохранители проверили центры, а позже всех запустили назад.