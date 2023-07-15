17 июля
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Происшествия

Задержали администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка»

В Москве в своей квартире задержали экс-полковника ФСБ, администратора соцсети «Кремлевская прачка» по подозрению в вымогательстве денег у политиков и бизнесменов, сообщил Telegram-канал «112».

Telegram, социальные сети.
Telegram, социальные сети.
CC0

Задержанный является администратором Telegram-каналов «Кремлевская прачка» (260 тыс. подписчиков), «Силовики» (296 тыс.) и Brief (469 тыс.). Telegram-канал «Нарративы» утверждает — мужчина администрировал еще и «Незыгаря» (331 тыс.), указывет Газета.Ru.

По данным источников, обвинение администратору пока не предъявили. Но допросили.

Произведено еще несколько задержаний.

Факти

За прошедший год по делу о вымогательстве осудили нескольких администраторов Telegram-каналов, в том числе за требование денег у сотрудника Промсвязьбанка, Тины Канделаки, главы «Ростеха» Чемезова.

Ранее коммерческому директору Ксении Собчак предъявили окончательное обвинение. В СИЗО также находятся еще двое фигурантов дела — бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. Все они обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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