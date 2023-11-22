Зачем певец Шарлот сжег российский паспорт и как его встретили на родине после этого

Накануне российский певец и блогер Эдуард Шарлот прилетел из Еревана в Россию. До этого он опубликовал видео, где сжигает паспорт РФ. Подробнее о скандалах с участием Шарлота и его возвращении в РФ расскажет altapress.ru .

Кто такой Эдуард Шарлот

Певец Эдуард Шарлот — уроженец Самары, обрел популярность в интернете, записывая каверы на известные композиции. Также он прославился благодаря рекламе "Мегафона", где своим необычным голосом привлек внимание зрителей. Затем принял участие в "Песнях" на ТНТ, но не выиграл.

В октябре 2019 года Шарлот появился в "Вечернем Урганте". Он спел песню "Щека на щеку", а Иван Ургант назвал исполнителя "новым именем" в российской музыкальной индустрии.

Эдуард Шарлот Скриншот видео

Скандалы в сети

В 2022 году на странице музыканта "ВКонтакте" появились сообщения о его смерти. Оказалось, что это был розыгрыш. Но поклонники и семья восприняли это тяжело.

В январе 2023 года фанаты снова увидели похожие записи, на этот раз была обозначена даже дата похорон. Однако позже стало известно, что так он решил прорекламировать новый трек.

Через полгода 25-летний певец опубликовал видео в социальных сетях, на котором демонстративно сжигает свой паспорт. Публикацию Шарлот подписал так: «Я решил. Надеюсь, получится. Мечтаю посвятить себя доброму делу».

Также он опубликовал на личной странице пост с критикой руководства страны, заявив, что "таково его искусство".

Эдуард Шарлот Скриншот YouTube

Возвращение в Россию

Накануне певец прилетел в Санкт-Петербург, где его моментально задержали в аэропорту Пулково. Наряд полиции увел его в служебное помещение. Подробности происходящего пока неизвестны.

Эдуард Шарлот Скриншот YouTube

Что будет с певцом дальше

Сейчас на него оформляют протоколы по статьям «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».