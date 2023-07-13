14 июля
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Происшествия

За секс в патрульной машине осудили сотрудницу полиции

Полицейскую уволили со службы после обвинений в том, что она занималась сексом с коллегой в патрульной машине, сообщает KSAT.

Секс, объятия, любовь, пара.
Секс, объятия, любовь, пара.
СС0

Инцидент произошел в США в прошлом году. Прохожий шел по улице и обратил внимание на припаркованный полицейский автомобиль.

Мужчина рассказал правоохранителям, что «услышал стоны, похожие на звуки сексуального удовлетворения». Следователи незамедлительно выяснили, что в салоне находились женщина-сержант и ее подчиненный, указывает Газета.Ru.

Во время допроса сержант категорически отвергла обвинения в сексуальных отношениях с подчиненным. Но позже не выдержала и созналась, что между ними существовала интимная связь.

Сотрудницу уволили за нарушения профессионального кодекса. Ее подчиненного перевели в другое отделение.

Ранее назвали самые необычные способы намекнуть партнеру на интим. Самым популярным способом оказались письма на электронную почту и даже бумажные. Один из оригинальных способов намекнуть на интим - посветить фонариком.

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