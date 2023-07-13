За секс в патрульной машине осудили сотрудницу полиции

Инцидент произошел в США в прошлом году. Прохожий шел по улице и обратил внимание на припаркованный полицейский автомобиль.
Мужчина рассказал правоохранителям, что «услышал стоны, похожие на звуки сексуального удовлетворения». Следователи незамедлительно выяснили, что в салоне находились женщина-сержант и ее подчиненный, указывает Газета.Ru.
Во время допроса сержант категорически отвергла обвинения в сексуальных отношениях с подчиненным. Но позже не выдержала и созналась, что между ними существовала интимная связь.
Сотрудницу уволили за нарушения профессионального кодекса. Ее подчиненного перевели в другое отделение.
Ранее назвали самые необычные способы намекнуть партнеру на интим. Самым популярным способом оказались письма на электронную почту и даже бумажные. Один из оригинальных способов намекнуть на интим - посветить фонариком.