Яхта российских туристов затонула в Таиланде

Это произошло 9 января. Люди не пострадали, их доставили на берег.
Яхта «Мартини» ушла на дно в бухте Нам-Бо (Ао-Нам-Бо). Благодаря тому, что на берегу находились другие лодки с пассажирами, туристов спасли. Оставалось только смотреть, как судно тонет. Причиной затопления стало попадание воды в машинное отделение из-за прорыва одной из труб.
Вместе с россиянами на борту были трое тайцев.
За период с декабря по январь это уже шестое по счету происшествие подобного рода.
Ранее туристы начали беспокоиться о достопримечательности в жаркой стране, которая оказалась завалена мусором.
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