25-й кадр: мужчина уснул под звуки телевизора, а при пробуждении обнаружил его пропажу

В дежурную часть полиции обратился житель деревни Утянка Алтайского края. Он рассказал, что неизвестные похитили у него телевизор.

В тот вечер он смотрел телепрограмму и уснул под ее звуки. А когда проснулся, увидел, что телевизор пропал. Дверь в дом была не заперта на ключ.

Мужчина рассказал об этом полицейским, который быстро вычислили злоумышленника, говорится в сообщении пресс-центра краевого главка МВД.

Им оказался племянник потерпевшего. Пока дядя дремал, он похитил аппарат.

Теперь племянник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Между тем уже более 20 лет российские зрители наблюдают, как группа бесстрашных и умнейших работников ФЭС (некая Федеральная экспертная служба) расследует самые запутанные убийства.

Однако в последнее время некоторые телезрители стали замечать, что при просмотре популярного детектива их неумолимо клонит в сон. И просыпаются лишь на следующей серии.

Конспирологическая версия

Такие сони предполагают — в киноленту зашит так называемый "25-й кадр" — вымышленный метод психологического воздействия на подсознание людей. В действительности, 25-й кадр скрытым не является — каждый кадр отмечается глазом наблюдателя. Однако из-за инертности зрения сливается с подобными и не выделяется человеком.

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