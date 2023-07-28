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Происшествия

Взрывное устройство сдетонировало на Куйбышевском заводе в Самаре

Взрывное устройство сработало на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре 28 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
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По словам Хинштейна, на территории завода было заложено взрывное устройство. Оно и сдетонировало.

Пострадавших и серьезных разрушений нет, отметил депутат.

По информации Telegram-канала "112", к взрыву может быть причастен электрик, который работал на предприятии. По информации ТАСС, подозреваемого задержали.

Ранее мощный взрыв произошел в Таганроге. Он прогремел около ресторана «Чехов Сад» на улице Александровской. По словам губернатора Ростовской области, на территорию ресторана могла упасть ракета. Пострадало 15 человек, погибших нет.

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