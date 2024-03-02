Взрыв над Санкт-Петербургом. Подробности

Из пострадавшего дома эвакуировали 100 человек, сообщает SHOT.
Повреждены минимум 15 квартир на всех пяти этажах дома. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв услышали жители Санкт-Петербурга.
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Ранее сообщалось, что над Петербургом взорвался объект похожий на БПЛА.
Из пострадавшего дома эвакуировали 100 человек, сообщает SHOT.
Повреждены минимум 15 квартир на всех пяти этажах дома. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв услышали жители Санкт-Петербурга.
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