Взрыв на АЗС: число пострадавших выросло до 66 человек

Число госпитализированных после взрыва на автозаправке в Махачкале достигло 66, сообщает ТАСС .

При этом 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Что произошло

Две цистерны из восьми взорвались на автозаправке в Махачкале, есть большой риск повторных возгораний, указывает Газета.Ru. На месте работали экстренные службы. Поздно ночью пожар ликвидировали.

Эпицентр взрыва находился напротив АЗС. С этой точки взрыва сдетонировали емкости напротив стоящей заправки.

По версии следователей, в 21:50 накануне в здании техобслуживания автомобилей "раздался хлопок" с последующим возгоранием. Пострадали люди и расположенные рядом автомобили.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новоалтайске рядом с газовой заправкой произошел пожар. Известно, что загорелось не только здание, но и сухая трава вокруг него. Возгорание уже локализовано.