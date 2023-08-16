Взрыв на АЗС будут расследовать как преступление против государственной власти

Дело возбудили в Дагестане, а потом передали для расследования в главное следственное управление (ГСУ) СКР, пишет "Коммерсантъ".
Очевидна преступная халатность со стороны местных чиновников, закрывавших глаза на хранение тонн взрывоопасной селитры у газовой заправки и станции техобслуживания.
Что произошло
Накануне вечером на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.
Пострадали 110 человек, считая 35 погибших.
В республике объявили траур по погибшим 15 августа.
Спецборт МЧС доставил в Москву 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале.
Почему столько жертв
Источник Shot сообщил, почему пострадало и погибло так много людей. Горящее топливо вместе с взрывной волной накрыло людей, которые пришли посмотреть на пожар. Очевидцы хотели спасти как можно больше пострадавших после ЧП.
Ранее мы рассказывали, что известно о взрыве на АЗС в Махачкале - подробности к этому часу.