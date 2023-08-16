17 августа
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Происшествия

Взрыв на АЗС будут расследовать как преступление против государственной власти

Пожар и взрыв в Махачкале будут расследовать в центральном аппарате СКР как преступление против государственной власти.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Дело возбудили в Дагестане, а потом передали для расследования в главное следственное управление (ГСУ) СКР, пишет "Коммерсантъ".

Очевидна преступная халатность со стороны местных чиновников, закрывавших глаза на хранение тонн взрывоопасной селитры у газовой заправки и станции техобслуживания.

Что произошло

Накануне вечером на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

Пострадали 110 человек, считая 35 погибших.

В республике объявили траур по погибшим 15 августа.

Спецборт МЧС доставил в Москву 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале.

Почему столько жертв

Источник Shot сообщил, почему пострадало и погибло так много людей. Горящее топливо вместе с взрывной волной накрыло людей, которые пришли посмотреть на пожар. Очевидцы хотели спасти как можно больше пострадавших после ЧП.

Ранее мы рассказывали, что известно о взрыве на АЗС в Махачкале - подробности к этому часу.

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