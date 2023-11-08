10 ноября
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Происшествия

Взорвали машину бывшего главы управления Народной милиции ЛНР

В Луганске взорвали машину депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко, сообщает ТАСС.

Изъятие боеприпасов у дебошира.
Изъятие боеприпасов у дебошира.
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Он погиб. Теракт совершен у дома полковника.

Покушения

На Филипоненко уже покушались в феврале 2022 года, уточняет RT. Тогда также использовалось взрывное устройство, заложенное под его машину. Полковник и водитель получили ранения, пишет Lenta.ru.

Ранее в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь известного философа Дугина. Взрыв произошел на Можайском шоссе у поселка Большие Вязьмы. Автомобиль принадлежал не Дугиной, а ее отцу. По сообщениям полиции, взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

По данным очевидцев, внедорожник, которым она управляла, взорвался на ходу и сгорел

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