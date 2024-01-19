21 января
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Происшествия

Взорвалась повозка с ослами на государственной границе

Произошел взрыв заминированной повозки на контрольно-пропускном пункте (КПП).

Сомали.
Сомали.
CC0.

ЧП случилось на госгранице Кении и Сомали, пишет РИА Новости.

В результате происшествия ранены четыре кенийских полицейских, один погиб.

Повозка была запряжена двумя ослами и ею управлял один человек. Он при виде полицейских на КПП убежал в Сомали. В этот момент повозка взорвалась, указывает Газета.Ru.

Сомалийская полиция задержала возницу. Ни одна из местных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Неизвестно, пострадали ли ослы.

Ранее 100 человек погибло при взрывах в столице Сомали. Взрывы прогремели возле здания Министерства образования Сомали в центре Могадишо.

Произошел подрыв террористами-смертниками двух машин.

После взрывов началась перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности в здании ведомства.

В результате нападения погибло 100 человек и еще 300 пострадали.

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