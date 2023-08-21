21 августа
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Происшествия

Ввоз 20 тонн сомнительной говядины предотвратили в Алтайском крае

Управление Россельхознадзора не допустили поставку мороженной говядины неизвестного происхождения на территорию Алтайского края из Республики Татарстан.

Говядина.
Говядина.
СС0

В начале августа в адрес компании Хабарского района Алтайского края оформили ветеринарный сопроводительный документ на 19996 кг говядины неизвестного происхождения.

В пресс-службе ведомства рассказали, что документы на мясо были оформлены с площадки, где убой животных не ведется. Отмечается, что говядина изготовлена из сырья, в отношении которого отсутствует прослеживаемость.

Россельхознадзор не допустил продукцию на территорию края. Ветеринарный сопроводительный документ аннулирован.

Ранее алтайские пограничники вернули назад привезенное из Казахстана мясо.

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