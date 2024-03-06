«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

Супруги Рябко мечтали жить большой дружной семьей в крепком доме. В нем они могли по вечерам собираться за длинным столом, а утром играть во дворе. Хозяева уже сделали капитальный ремонт и возвели игровую площадку. Но все планы за одну ночь разрушил пожар.

Заветная мечта

Частные домики разной красоты и величины тянутся в два ряда по улице Стахановской поселка Белоярск в Новоалтайске. Дом семьи Рябко выбивается на этом умиротворенном фоне. Остатки крыши чернеют на фоне голубого зимнего неба, а сквозь закопченные окна больше не виден свет.

В этом доме Юлия Рябко выросла и здесь же стала жить уже со своей семьей. Она у нее большая — четверо детей: двое сыновей и две дочери.

Юлия признается, что всегда мечтала о большой семье, тем более что сама выросла в такой. Она окончила барнаульский торгово-экономический колледж по специальности «управленец общественного питания». Затем уехала жить и работать в Москву. Там же встретила своего будущего мужа Валерия.

Сгоревший дом семьи Рябко Дмитрий Лямзин

Сначала молодые люди просто работали вместе, попутно узнавая друг друга. Оказалось, что Валерий тоже очень любит детей. По образованию он учитель биологии и детский психолог. Это очень сблизило его с Юлией. Появилась взаимная симпатия, которая переросла в нечто больше. Вскоре они расписались в ЗАГСе и переехали на родину Юлии — в Новоалтайск. В этом году Рябко отмечают 10 лет со дня свадьбы.

И Юлия, и Валерий очень хотели построить крепкую семью. Но родить своих детей у девушки так и не получилось: они с мужем оказались генетически несовместимы. Однако отказываться от своей мечты или друг от друга супруги Рябко не стали. И решили взять ребенка из детского дома.

Сгоревший дом семьи Рябко Дмитрий Лямзин

«У вас мальчик!»

Супруги отучились в школе приемных родителей в Барнауле и получили заключение, подтверждающее, что они могут быть усыновителями. Параллельно собирали необходимые документы и еще несмело представляли, как подарят семью будущему ребенку.

«Спустя месяц после заключения мы приехали в отдел опеки и попечительства, чтобы встать на очередь. И вдруг нам сообщают: «Мы вас в очередь ставить не будем. Потому что у нас ваша девочка». Когда мы ее увидели, то влюбились с первого взгляда!» - с улыбкой рассказывает Юлия.

Свою будущую дочку Рябко встретили в Доме малютки. От малышки отказались родители, ей было тогда два с половиной месяца. «Мы сразу поняли, что это наша девочка, во всех смыслах», - говорит собеседница.

Сгоревший дом семьи Рябко Дмитрий Лямзин

«А меньше, чем через год нам снова позвонили из Дома малютки и сообщили: «Собирайтесь скорее, у вас сын родился!». Малыш, тоже недоношенный «отказник». Ему было всего 16 дней, и его еще даже не успели забрать из роддома. Мы, конечно же, поехали за нашим мальчиком», - вспоминает Юлия. Сейчас этот крохотный малыш вырос в четырехлетнего «богатыря», как его ласково называет мама.

Год назад супруги Рябко стали родителями в третий раз. Им предложили усыновить еще двух детей, кровных брата с сестрой, 7 и 4,5 лет. Так семья стала многодетной. Тогда же Юлия решила полностью посвятить себя детям, тем более что зарплаты мужа хватало на жизнь.

«Мы ходим в детский сад и в школу, занимаемся у логопедов. Трое из четырех детей увлекаются карате, им очень нравится. Дети все дружные, никто не ругается друг с другом. Они наши, родные, кто бы что ни говорил», - улыбается Юлия.

Сгоревший дом семьи Рябко Дмитрий Лямзин

Трагичный скачок электричества

Чтобы такой большой семье было весело и удобно жить всем вместе, супруги Рябко сделали в фамильном доме Юлии капитальный ремонт. Расширили комнаты, перекрыли крышу и обшили сайдингом. На него они взяли кредит.

Во дворе установили игровую площадку с качелями и баскетбольным кольцом. Завели собаку, о которой так мечтали дети. И засадили большой огород. «Все как у всех», - скромно пожимает плечами Юлия. Однако не у всех за одно утро сгорает дом.

Пожар начался 10 февраля, когда семья еще спала. По информации ГУ МЧС, причиной возгорания мог стать скачок электроэнергии, который произошел из-за временного отключения света. В отопительном котле поднялась высокая температура, от него загорелись стены из сэндвич-панелей.

Огонь распространился по дому не сразу, ему помешала дверь, которая отделяла «кочегарку» от основной части дома. Это дало достаточно времени, чтобы пожар успели заметить с улицы. На помощь Рябко пришли проезжающие мимо люди. Один из них подбежал к дому и разбудил хозяев стуком в окно. Позже Юлия узнала, что их спасителя зовут Сергей Никитин.

Семья проснулась в дыму, который застилал все вокруг. Юлия чувствовала, что уже успела надышаться угарным газом. Она побежала в ближайшую детскую, к мальчикам, схватила сыновей в охапку и оказалась на улице прямо в пижаме и домашних тапочках.

«Погода тогда еще стояла плохая: была оттепель, шел дождь и дул ветер. Я закинула сыновей в еще холодную машину, а сама побежала за дочками», - рассказывает Юлия.

Вместе с мужем они начали вытаскивать девочек — их комната находилась ближе всего к горящей «кочегарке». В это время огонь прорвался внутрь дома и моментально распространился по натяжным потолкам. «Мы выбегали, а за Валерой рушился потолок», - вспоминает собеседница.

Сгоревший дом семьи Рябко Дмитрий Лямзин

«То, что важнее всего»

О том, как выглядел дом Рябко до пожара, можно только представлять по рассказам Юлии. От самих комнат не осталось ничего, кроме почерневших стен и обгоревшей мебели. Все то, что не сгорело, утонуло в воде во время тушения пожара.

Первая комната в доме — это просторная кухня с длинным столом, за котором помещались все члены семьи. Раньше на входе стоял большой аквариум с рыбками всех цветов радуги. Они сварились заживо во время пожара.

В некогда уютной гостиной вся семья смотрела телевизор. Напротив - две детские комнаты: для мальчиков и девочек. Часть уцелевших игрушек унесли на веранду. Большого пупса с обгорелым лицом отвернули к стене, потому что теперь он больше пугает, чем приносит радость.

Сгоревший дом семьи Рябко Дмитрий Лямзин Сгоревший дом семьи Рябко Дмитрий Лямзин Сгоревший дом семьи Рябко Дмитрий Лямзин

Рядом с детской расположена небольшая спальня родителей. В ней уцелела только деревянная фигурка: родители-мишки, почерневшие от сажи, обнимают двух малышей, которых огонь, на удивление, не тронул.

«Мы купили эту фигурку, когда у нас еще было двое детей, - рассказывает Юлия. - Посмотрите, как мишки родители обгорели, а дети и дата нашей свадьбы остались целы. Словно это они защитили их. Когда я нашла ее после пожара, так сразу и расплакалась».

Единственная комната, которая почти не пострадала от пожара — это ванная. Здесь все осталось по-прежнему, уцелели даже занавески на окне. Спасло комнату то, что в день, когда огонь распространялся по дому, дверь в нее была закрыта. Это не позволило пламени проникнуть внутрь.

Сгоревший дом семьи Рябко Дмитрий Лямзин

Помощь от каждого

Все, что осталось от прежнего быта семьи Рябко, - это машина, в которой находилась часть документов. Даже пес, любимый питомец детей, не выжил — задохнулся в дыму.

Первое время семья пыталась найти съемное жилье, лишь бы не оставаться на улице. Но подходящих предложений не было. И вдруг на просьбу о помощи откликнулся фермер Николай из Березовского молзавода в Первомайском районе. Он бесплатно предоставил Рябко отдельный дом до лета.

Новое пристанище оказалось теплым, с электричеством и водой. Но без мебели. Ей поделились неравнодушные люди. Сейчас в доме есть шкафы, кровати и кухонная техника — все то, что необходимо на первое время. «Недавно к нам приезжали органы опеки, проверяли, в каких условиях живут наши дети. Их все устроило, никаких замечаний к нам не было», - отмечает Юлия.

Сгоревший дом семьи Рябко Дмитрий Лямзин

«Мы даже сами не ожидали, что к нам на помощь придет столько людей. Откликнулись друзья, родственники, соседи и знакомые. Помогали даже те, кого мы не знали, - рассказывает собеседница. - Они делились вещами, помогали финансово и сами распространяли информацию о том, что нам нужна помощь. И мне очень хотелось бы поблагодарить всех, кто помог нам!»

Также друзья семьи помогли составить необходимые документы, чтобы получить помощь от Министерств социальной защиты Новоалтайска и Барнаула. Рябко получили около 59 тыс. рублей. Помогли и с работы мужа — компания «Мария-Ра» выделила пострадавшим 50 тыс. рублей.

«Дополнительно администрация города пообещала нам закупить 100 кубов древесины для восстановления дома. Мы должны будем оплатить только доставку и распил — в районе 300 тыс. рублей. Решения по этому вопросу мы ожидаем после апреля», - рассказывает Юлия.

Сгоревший дом семьи Рябко Дмитрий Лямзин

Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы полностью восстановить дом. Требуется заменить отопление и электричество, заново построить крышу, поставить новые окна и входные двери. А также закупить новую мебель и отделочные материалы. «Строители оценили нам все затраты на материалы и работы в 1,5 млн рублей», - рассказывает Юлия.

Семья Рябко твердо настроена восстановить дом и уже летом снова очутиться в родных стенах.

«Этот дом нам очень дорог. Мы прожили в нем 10 лет, вкладывали в него каждую копейку. И не хочется его просто так терять», - признается Юлия.

Желающие помочь строительными материалами или финансами могут связаться с Юлией Рябко по телефону +7 913 219-51-72.

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