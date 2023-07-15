Вожатая ночью бросила 14 детей на ростовском вокзале

Группу детей из Макеевки (ДНР) оставили на вокзале в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ .

Они ехали в детский лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом.

О произошедшем рассказала мать одного из детей — получила от ребенка сообщение, что они уже готовятся сесть в вагон и скоро уезжают.

Но спустя время женщина узнала, что детей забыли. И что подростков оставила на вокзале старшая вожатая, которая сопровождала их на отдых, пишет Газета.Ru.

14 детей остались на вокзале без документов ночью. Ведется разбирательство.

Ранее мать оставила спящих детей в открытой машине около аэропорта и ушла провожать родственницу. Полицейские увидели в здании аэропорта плачущую двухлетнюю девочку и доставили ее отдел. Вскоре правоохранители установили личность матери.