17 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Вожатая ночью бросила 14 детей на ростовском вокзале

Группу детей из Макеевки (ДНР) оставили на вокзале в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ.

Поезд, электричка, РЖД.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.

Они ехали в детский лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом.

О произошедшем рассказала мать одного из детей — получила от ребенка сообщение, что они уже готовятся сесть в вагон и скоро уезжают.

Но спустя время женщина узнала, что детей забыли. И что подростков оставила на вокзале старшая вожатая, которая сопровождала их на отдых, пишет Газета.Ru.

14 детей остались на вокзале без документов ночью. Ведется разбирательство.

Ранее мать оставила спящих детей в открытой машине около аэропорта и ушла провожать родственницу. Полицейские увидели в здании аэропорта плачущую двухлетнюю девочку и доставили ее отдел. Вскоре правоохранители установили личность матери.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость