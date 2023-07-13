Воздушный шар с россиянами повис на ЛЭП и загорелся

Накануне аэростат с пассажирами повис на высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) и загорелся, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в Telegram -канале.

Пассажиры потушили начавшееся возгорание. Никто не пострадал.

В корзине воздушного шара находилось пять человек.

Спасатели эвакуировали пассажиров, указывает Lenta.ru. ЧП случилось в районе особой экономической зоны.

Ранее супружеская пара заживо сгорела в корзине воздушного шара. По словам очевидцев, супруги пытались спастись от огня и спустили спасательную веревку, которая тоже загорелась. Тогда они выпрыгнули из корзины с большой высоты. Выжила только их дочь.

Предполагаемая причина возгорания - утечка топлива.