Воздушный шар с россиянами повис на ЛЭП и загорелся

Пассажиры потушили начавшееся возгорание. Никто не пострадал.
В корзине воздушного шара находилось пять человек.
Спасатели эвакуировали пассажиров, указывает Lenta.ru. ЧП случилось в районе особой экономической зоны.
Ранее супружеская пара заживо сгорела в корзине воздушного шара. По словам очевидцев, супруги пытались спастись от огня и спустили спасательную веревку, которая тоже загорелась. Тогда они выпрыгнули из корзины с большой высоты. Выжила только их дочь.
Предполагаемая причина возгорания - утечка топлива.