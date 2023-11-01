Восстановлена картина расстрела ночью 9 человек: версии и подробности произошедшего. При чем тут водка

Конфликт между гражданскими и военными произошел на бытовой почве, однако его причины так и остаются неизвестными, указывает "Коммерсантъ". Также не озвучивают звания и имена контрактников. Но уже появились данные, что это морпехи.

Официально

К расправе причастны «двое российских военнослужащих с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту». Они задержаны. Дело о массовом убийстве передадут военному следствию.

Оружие

По данным источников издания, расстреливали спящих людей (среди которых были двое детей) из спецавтоматов — Вал или "Винторез". Оружие предназначено для бесшумной стрельбы. Оно изъято и направлено на баллистическую экспертизу.

Версии

Установлено, что мотивом бойни стал бытовой конфликт. Его спровоцировало неосторожное замечание главы семейства контрактникам за несколько часов до ЧП.

Они подшофе приезжали накануне случившегося в местный магазин за водкой. Их поведение не понравилось местным жителям.

Сало и водка. whenonearth.net

Также неофициально указывается другая версия. По некоторым сообщениям, погибший вместе со своими старшими сыновьями приторговывали алкоголем. И возник спор между конфликтующими сторонами насчет оплаты товара.

Но именно алкогольное опьянение участников событий сыграло роковую роль — военные утратили контроль над собой к ночи.

Застолье

Семейный праздник, как указывалось ранее, — день рождения хозяйки дома. Семья угомонилась к ночи. Все легли спать, не убрав остатки празднества. В это время подъехал кроссовый мотоцикл с контрактниками. Они перелезли через забор и стали расстреливать всех подряд — главного обидчика, его сыновей, женщин и детей. Тела были изрешечены.

Большинство попаданий — в головы. Чтобы не осталось свидетелей.

Военное положение и срок

Учитывая внесенные поправки в уголовно-процессуальный кодекс (УПК) о военном положении, контрактники арестованы пока на месяц. Им грозит пожизненное заключение.

Макеевское дело

Ранее семью из восьми человек, в числе которых было трое детей, расстреляли в Макеевке в ДНР. Это случилось в декабре 2022 года.

Преступники расстреливали жертв в упор. Не пожалели даже годовалого малыша. На месте нашли порядка 40 гильз.

Насилие над детьми. CC0

Как впоследствии выяснилось, нападавшие были пьяны. И поэтому при задержании даже не оказали сопротивления.

По горячим следам задержали троих подозреваемых, ранее судимых жителей микрорайона "Калининский". Они признались, что совершили преступление, чтобы украсть автомобиль и ценное имущество. Среди "ценного" имущества — 60 тыс. рублей и два смартфона.