Воспитанники детского сада массово отравились в Амурской области

Пострадали воспитанники детского сада № 16 «Золотая рыбка». Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства.
В частности, в садике не оказалось необходимых чистящих средств и москитных сеток, а также не проводилась дезинфекция игрушек.
Суд признал детский сад виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.1 ст.6.3 КоАП).
"Золотую рыбку" закрыли на два месяца.
Причиной отравления детей стала энтеровирусная инфекция или серозный менингит.
Ранее в Орске отравились 36 малышей в детских садах. Причиной отравления детей мог стать йогурт Новотроицкого молокозавода. Госпитализировано девять детей, они находится в состоянии средней тяжести.