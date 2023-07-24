Военный убил 13 человек на похоронах

Военнослужащий открыл стрельбу по людям во время похорон.

ЧП случилось в Конго.

Погибли 13 человек, включая девять детей, сообщает Reuters. Это случилось во время церемонии похорон ребенка. Военный открыл стрельбу по людям, находившимся около него. Нападавший скрылся, ведутся его поиски, пишет bfm.ru.

Что побудило военного к таким действиям - пока неизвестно.

Ранее троих курсантов нашли мертвыми в Военной академии в Санкт-Петербурге.

Медики констатировали смерть неизвестного происхождения. У погибших не было явных телесных повреждений.

Известно, что курсанты проходили службу по контракту с 2022 года. Среди них — уроженцы Нальчика и Владивостока.

Обстоятельства гибели устанавливаются.