Военная группировка поднята «в ружье», погибшие: мощное землетрясение произошло на Тайване

Число погибших во время землетрясения на Тайване возросло до четырех человек, 57 получили ранения и двое пропали без вести.

Утром 3 апреля на острове произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, указывает Газета.Ru. Толчки ощущались по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях. Произошло множество афтершоков.

Вооруженные силы Тайваня активно участвуют в спасательных операциях после мощного землетрясения на острове.

Войска направлены для предоставления помощи. Создан центр реагирования. Он будет следить за обстановкой в режиме реального времени и направлять вооруженные силы для гарантирования безопасности жизни и имущества граждан.

Без света

Из-за землетрясения обесточены свыше 87 тыс. домохозяйств, сообщает РИА Новости.

Цунами

Цунами достигло побережья японского острова Исигаки после землетрясения магнитудой 7,7 у восточного побережья Тайваня. На данный момент угроза снята.

Факт

Апрельское землетрясение на Тайване стало самым мощным с 21 сентября 1999 года. 25 лет назад в тайваньском городе Цзицзи случилось землетрясение магнитудой 7,3. Тогда пострадали свыше 11 тысяч человек.

Ранее землетрясение произошло у российских берегов. Глубина залегания очага — около 58 км под морским дном.

В населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущали.

Также в Сибирском федеральном округе зафиксировали ощутимое землетрясение.

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