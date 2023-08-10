10 августа
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Происшествия

Неизвестная жидкость разлилась на заброшенном бийском заводе

Местные жители начали жаловаться на ядовитый запах.

Ядохимикаты.
Ядохимикаты.
pixabay.com.

На территории завода были обнаружены пробитые почки, которые по словам жителей ранее были закопаны в землю. Из-за повреждение жидкость из бочек вылилась и образовало химическое озеро.

Вместо свежего воздуха в этом районе - удушающий запах. А в частных домах земля забита химикатами и не приносит урожай.

Люди предположили, что бочки повредили бульдозерами и экскаваторами, когда администрация проводила рекультивацию завода. Позже в пресс-службе администрации сообщили, что к этому процессу в мэрии еще не приступали.

На данный момент будет проведена проверка на ядохимикаты и вредит ли эта жидкость окружающей среде, сообщает Бийский рабочий.

Ранее об опасности купания в фонтанах предупредили детей в Барнауле.

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