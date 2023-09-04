Водитель протаранил полицейского на дороге

Сотрудники патрульно-постовой службы сначала попытались остановить фургон, потом преследовали его и в итоге перекрыли дорогу. Однако 39-летний водитель, Сергей Советов, решил не останавливаться.
По сообщаемым данным, пострадавшему в больнице диагностировали перелом лодыжки со смещением и наложили гипс.
После ГАЗ-2705 нашли брошенным в лесу возле деревни Бабенки. Водитель пустился в бега.
Возбуждено уголовное дело.
После ГАЗ-2705 нашли брошенным в лесу возле деревни Бабенки.
Ранее житель Заринска предстал перед судом за ДТП, в котором погибли двое детей.