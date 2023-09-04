5 сентября
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Происшествия

Водитель протаранил полицейского на дороге

Во Владимирской области водитель протаранил полицейского на дороге по причине того, что не захотел останавливаться по требованию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фургон «ГАЗель NEXT».
Фургон «ГАЗель NEXT».
http://gazgroup.ru/

Сотрудники патрульно-постовой службы сначала попытались остановить фургон, потом преследовали его и в итоге перекрыли дорогу. Однако 39-летний водитель, Сергей Советов, решил не останавливаться.

По сообщаемым данным, пострадавшему в больнице диагностировали перелом лодыжки со смещением и наложили гипс.

После ГАЗ-2705 нашли брошенным в лесу возле деревни Бабенки. Водитель пустился в бега.

Возбуждено уголовное дело.

После ГАЗ-2705 нашли брошенным в лесу возле деревни Бабенки.

Ранее житель Заринска предстал перед судом за ДТП, в котором погибли двое детей.

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