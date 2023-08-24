Водитель "ГАЗели" насмерть задавил трех детей-спортсменов в российском городе

Водитель "ГАЗели" задавил насмерть трех детей, катающихся на велосипедах в Пятигорске. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Авария произошла 23 августа в 16:30 на 3 км автодороги "Обход города Пятигорска".

33-летний житель Петровского округа управлял грузовой "ГАЗелью". Он не выдержал безопасную дистанцию и наехал на двигавшуюся впереди группу детей- спортсменов на велосипедах.

В результате ДТП трое детей 11, 12 и 13 лет получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались.

Установлено, что дети были на тренировке вместе с тренером, которая по неизвестным причинам ехала не на велосипеде, а на автомобиле.

На месте работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности сопровождающего лица и водителя ГАЗели будет установлена.