6 февраля
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Происшествия

Водитель автобуса бросил сибирячку на кладбище без денег

В Красноярске водитель автобуса поиздевался над сибирячкой и лишился работы. Об этом сообщает NGS24.RU.

Транспорт.
Транспорт.
unsplash.com

Известно, что женщина в декабре ехала домой на маршруте №43.

Она оплатила проезд картой, однако чуть позже кондуктор сообщил, что автобус сломался и всем нужно покинуть салон.

У пассажирки это были последние 36 рублей и тогда она попросила вернуть средства.

Кондуктор ответил, что нужно звонить по номеру телефона, который указан на билете. Женщина позвонила, но в трубке прозвучали гудки автоответчика.

Тогда она попросила пересадить ее на другой автобус. Тут ей также отказали. В конфликт ввязался водитель и начал требовать женщину выйти.

Однако она не выходила, тогда водитель разозлился, закрыл двери и тронулся в путь. В итоге высадил ее на окраине города, где-то за Шинным кладбищем, и уехал.

В ведомстве пояснили, что пассажир может билет для проезда в другом автобусе, который укажет перевозчик.

После этой неприятной истории водителя уволили.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула в очередной раз возмутились поведением водителей общественного транспорта.

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