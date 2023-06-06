Вода стремительно прибывает в населенные пункты после разрушения части Каховской ГЭС - видео

Уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС продолжает подниматься. На улицах города уже замечена вода. Об этом сообщают РИА Новости.

По информации РИА Новостей, после аварии на Каховской ГЭС уровень воды поднялся до 5 метров. Полностью под водой оказались уже несколько островов ниже по течению.

Глава правительства Херсонской области заявляет, что в зону возможного подтопления водой Днепра попадают 14 населенных пунктов - всего 22 тыс. человек.

В самом городе Новая Каховка уже просочилась вода. Она достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать. В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключили от электроснабжения прибрежную часть округа.

Вот так выглядит город, публикует администрация города:

Также затоплены прибрежные зоны находящихся рядом Днепрян и Корсунки. Эвакуируют жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра, сообщает ТАСС.

Напоминаем, что верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области разрушена в результате обстрела. Из-за аварии вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.