Вода с фекалиями затопила подвал дома в Барнауле

Как сообщают жильцы дома по адресу ул. Юрина, 206к2, аварийная служба отказалась их обслуживать. Мол, таким вопросом они не занимаются.
А водоканал бездействует.
Также барнаульцы жалуются, что на Сулиме в домах уже вторые сутки нет воды.
В Барнауле один из домов затопило фекалиями, передает "В курсе 22".
Как сообщают жильцы дома по адресу ул. Юрина, 206к2, аварийная служба отказалась их обслуживать. Мол, таким вопросом они не занимаются.
А водоканал бездействует.
Также барнаульцы жалуются, что на Сулиме в домах уже вторые сутки нет воды.
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