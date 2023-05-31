1 июня
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Происшествия

Вода с фекалиями затопила подвал дома в Барнауле

В Барнауле один из домов затопило фекалиями, передает "В курсе 22".

Унитаз, сантехника.
Унитаз, сантехника.
СС0

Как сообщают жильцы дома по адресу ул. Юрина, 206к2, аварийная служба отказалась их обслуживать. Мол, таким вопросом они не занимаются.

А водоканал бездействует.

Также барнаульцы жалуются, что на Сулиме в домах уже вторые сутки нет воды.

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