19 октября
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Происшествия

Во время урока школьнику сломали нос

Школьнику сломали нос на уроке, сообщает Telegram-канал "ЧП / Владикавказ".

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Это случилось в школе села Ногир в Северной Осетии. Несколько девятиклассника избили ученика 10 класса и сломали ему нос, указывает Газета.Ru.

Ведется разбирательство.

Ранее избивших ребенка алтайских подростков поставили на учет и отправили на уборку кладбища. Все обидчики младше 14 лет, поэтому не могут получить уголовное наказание. Среди них один мальчик уже состоял на учете. Еще двоих и одну девочку поставили на учет в ПДН после происшествия. Родители заплатят штраф.

Также семьи в добровольно-принудительном порядке пригласили на уборку могил ветеранов на местном кладбище.

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