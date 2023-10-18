Во время урока школьнику сломали нос

Это случилось в школе села Ногир в Северной Осетии. Несколько девятиклассника избили ученика 10 класса и сломали ему нос, указывает Газета.Ru.

Ведется разбирательство.

Ранее избивших ребенка алтайских подростков поставили на учет и отправили на уборку кладбища. Все обидчики младше 14 лет, поэтому не могут получить уголовное наказание. Среди них один мальчик уже состоял на учете. Еще двоих и одну девочку поставили на учет в ПДН после происшествия. Родители заплатят штраф.

Также семьи в добровольно-принудительном порядке пригласили на уборку могил ветеранов на местном кладбище.