Во время сильного ливня и шторма роскошную яхту с россиянами выбросило на берег

Это произошло в районе Владивостока. На борту находилось два человека. Пока неизвестно, выплыли ли они на берег.

Шел сильный ливень. Судно наклонилось в одну сторону и практически упало на берег, указывает Газета.Ru. Яхта — одна из самых во Владивостоке.

Ранее на Обском море перевернулась яхта с вэдэвэшниками, женщинами и детьми. На судне отмечали День ВДВ. В какой-то момент яхта перевернулась.

На лодке к пострадавшим направилась другая лодка — на помощь.

В результате крушения судна никто не пострадал.