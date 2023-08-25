26 августа
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Происшествия

Во время сильного ливня и шторма роскошную яхту с россиянами выбросило на берег

Россияне заметили яхту около пляжа, сообщает Telegram-канал «Новости Приморья».

Яхта. Море
Яхта. Море
unsplash.com

Это произошло в районе Владивостока. На борту находилось два человека. Пока неизвестно, выплыли ли они на берег.

Шел сильный ливень. Судно наклонилось в одну сторону и практически упало на берег, указывает Газета.Ru. Яхта — одна из самых во Владивостоке.

Ранее на Обском море перевернулась яхта с вэдэвэшниками, женщинами и детьми. На судне отмечали День ВДВ. В какой-то момент яхта перевернулась.

На лодке к пострадавшим направилась другая лодка — на помощь.

В результате крушения судна никто не пострадал.

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